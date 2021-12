Un sucevean și-a luat un lup ca animal de companie Un barbat din Suceava și-a cumparat un pui de lup și l-a crescut in curtea sa timp de doi ani. Acesta a fost amendat cu 1.000 de lei. Suceveanul in varsta de 50 de ani din comuna Straja creștea in curtea casei o lupoaica. Localnicii l-au reclamat pe barbat, iar polițiștii au venit in control. Conform Monitorul de Suceava, barbatul le-a povestit polițiștilor ca a cumparat acum doi ani puiul de lup de la o persoana necunoscuta, iar de atunci l-a crescut și ingrijit. Pentru ca nu avea dreptul sa dețina animale salbatice, barbatul a fost sancționat. Polițiștii spun ca au incercat sa dea de reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

