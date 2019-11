Stiri pe aceeasi tema

- Politia a anuntat intr-un comunicat ca este primul "narcosubmarin" interceptat in Europa si a adaugat ca submarinul a fost descoperit sambata, in apele din nord-vestul regiunii Galicia. Submarinul era incarcat cu 152 de baloturi de cocaina. Valoarea de strada a drogurilor este estimata la 100 de milioane…

- Autoritațile spaniole au capturat un submarin incarcat cu peste 2.000 de kilograme de cocaina. Doua persoane au fost reținute in urma operațiunii de capturare a ambarcațiunii. Potrivit BBC, o a treia...

- Un submarin incarcat cu peste 2000 de kilograme de cocaina a fost sechestrat de autoritati in nord-vestul Spaniei, au indicat responsabili ai politiei citati de BBC, transmite Agerpres. Doua persoane, probabil din Ecuador, au fost retinute in urma operatiunii de capturare a ambarcatiunii, duminica,…

- Doua persoane, probabil din Ecuador, au fost retinute in urma operatiunii de capturare a ambarcatiunii, duminica, la Aldan, pe coasta Galiciei, iar o a treia a reusit sa fuga.Potrivit media spaniole, submarinul, de fapt un vas semisubmersibil, venea din Columbia, iar politia incearca sa…

- Iulian Chrita, 52 de ani, a fost condamnat pentru implicarea intr-o retea mafiota de furturi cu carduri, dar sustine intr-un interviu acordat GSP ca a fost nevinovat! "Un an si noua luni, fara sa am nici cea mai mica vina! E o perioada la care nu vreau sa ma mai gandesc. Daca as putea face…

- Lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit, la mijlocul acestei saptamani, doua mijloace de transport care fusesera date in consemn de autoritatile germane, respectiv belgiene. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera ...

- Un submarin artizanal care transporta peste 5 tone de cocaina a fost interceptat in Oceanul Pacific, in largul coastelor sud-americane, a anuntat garda de coasta americana, transmite joi AFP. Aparatul, un semi-submersibil autopropulsat, cu o lungime de 12 metri, a fost detectat de un avion de supraveghere…

- Poliția din Australia a capturat 755 de kilograme de metamfetamina provenind din Mexic. In urma operațiunii a fost arestat, la Melbourne, un cetațean mexican, in varsta de 42 de ani, despre care se crede ca are legaturi cu traficanții de droguri din Mexic. Polițiștii au descoperit 161 de pachete cu…