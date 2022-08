Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane și-au pierdut viața și peste 7.300 au fost stramutate in urma cutremurului de 7 grade pe scara Richter care a avut loc miercuri in Filipine, a anuntat vineri agentia nationala pentru dezastre, citata de Agerpres. Ultimele victime sunt patru persoane surprinse intr-un triciclu inghitit…

- Cazurile neobisnuite de hepatita la copii detectate incepand de anul trecut in 35 de tari nu au legatura cu COVID-19 si ar putea fi provocate de o combinare a doua virusuri revenite in urma pandemiei, potrivit unui studiu preliminar prezentat luni in Marea Britanie, au relatat agentiile EFE si DPA ,…

- Cazurile de hepatita misterioasa la copii, detectate pana acum in 35 de tari, nu au legatura cu Covid-19 si ar putea fi provocate de o combinare a doua virusuri revenite in urma pandemiei, arata un studiu preliminar prezentat luni in Marea Britanie. Cercetarea realizata de universitatile din Glasgow…

- Specialiștii calificați reprezinta categoria profesionala predominanta in randul refugiaților ucraineni aflați in Romania. Cu toate acestea, refugiații manifesta un nivel scazut de interes pentru ocuparea unui loc de munca in Romania (27%) comparativ cu cei din Polonia (63%) și Republica Ceha (52%).…

- Exista și alți factori din societate care determina violența care implica armele de foc, nu doar o lege prea permisiva pentru procurarea lor. The Conversation face o comparație intre numarul celor care dețin arme in SUA și in alte țari și vine cu raspunsuri la intrebarea: de ce sunt mai frecvente aceste…

- Inca din anii ‘90, școli, universitați, campusuri din Statele Unite au fost țintele unor atacuri armate. Majoritatea teroriștilor au fost tineri, elevi sau studenți. De obicei, armele erau procurate de la parinți sau bunici, iar in unele cazuri, aceștia au fost omorați de fiii sau nepoții care voiau…

- Majoritatea romanilor (64%) percep Rusia drept un stat inamic, potrivit unui studiu Avangarde realizat in luna mai.Razboiul din Ucraina este considerat o problema critica pe termen mediu si lung la adresa tarii noastre de 44% dintre romani, o problema importanta – de 40%, o problema neimportanta – de…

- Un studiu condus de cercetatorii de la Universitatea din Manchester si Universitatea Manchester NHS Foundation Trust (MFT) a demonstrat ca obezitatea provoaca un risc crescut de aparitie de boli la rinichi. Asta inseamna ca daca prevenim obezitatea putem reduce incidenta bolilor renale in randul populatiei,…