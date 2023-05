Un student care urma un tratament antidepresiv s-a spânzurat în cămin Un student de 23 de ani a fost gasit spanzurat in caminul in care locuia, in Pitești. Tanarul urma un tratamwnt antidepresiv. Poliția a fost anunțata luni dimineața ca in caminul studențesc Doja, din Pitești, a fost gasit un tanar spanzurat, in casa scarii. „Din primele verificari s-a stabilit ca, un tanar, de 23 de […] The post Un student care urma un tratament antidepresiv s-a spanzurat in camin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

