Un strămoș din sec. XIX al familiei regale britanice ar putea fi sanctificat de către Vatican Un preot catolic englez din secolul XIX înrudit cu prinții William și Harry ar putea fi sanctificat de catre Vatican, anunța Reuters.



Papa Francisc a aprobat duminica un decret de recunoaștere a &"virtuților eroice&" ale lui George Spencer, un preot al Ordinului Pasionist care a trait între 1799 și 1864, potrivit unui comunicat al Sfântului Scaun.



Spencer, care a parasit Biserica Anglicana, a adoptat numele de &"Ignatius de St. Paul&" dupa ce a devenit preot catolic.



Prințul William și Prințul Harry sunt înrudiți cu Spencer prin intermediul mamei lor,…



