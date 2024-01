Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Toldea, sotul ei si cei trei copii se numara printre miile de imigranti, solicitanti de azil si romi prinsi in evacuarile din suburbia Seine-Saint-Denis, situata in nordul Parisului, care ilustreaza problema persoanelor fara adapost din oras inaintea Jocurilor Olimpice de anul viitor din capitala…

- Sportivii din lotul de canotaj care vor fi prezenți la JO de la Paris vor locui la doar 20 de minute de baza unde se vor desfașura intrecerile, a asigurat președinta ANS, Elisabeta Lipa. Delegația Romaniei mizeaza pe canotaj, sportul cel mai prolific in competiții importante in ultimii ani, sa caștige…

- Ce pensie incaseaza Nadia Comaneci de la statul roman? Raportata la nivelul pensiilor din Romania, nu este o suma de neglijat, insa unii spun ca, pentru performanțele ei, suma este foarte mica. Aflați in randurile urmatoare cat incaseaza campioana. Ce pensie primește Nadia Comaneci Nadia Comaneci este…

- Romania va gazdui la Otopeni editia cu numarul 22 a Campionatelor Europene de inot in bazin scurt pentru seniori, cea mai importanta competitie de acest gen care se desfasoara in tara noastra in ultimii 40 de ani. Inotatorul roman David Popovici, dublu campion european la 100 si 200 m liber, a declarat,…

- Comitetul olimpic elvetian (Swiss Olympic) vrea sa prezinte o candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice de iarna din anul 2030, a anuntat miercuri site-ul radioteleviziunii RTS.Swiss Olympic doreste sa prezinte Comitetului International Olimpic (CIO) o candidatura pentru Jocurile de iarna…

- Sapporo si-a retras candidatura pentru Jocurile Olimpice de iarna din 2030Orasul Sapporo si Comitetul Olimpic Japonez si-au retras, miercuri, candidatura pentru gazduirea Jocurilor Olimpice de iarna din 2030 si au decis sa incerce pentru editia din 2034 sau mai tarziu, transmite agentia Kyodo, informeaza…