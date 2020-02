Un soldat din Thailanda a ucis mai multe persoane intr-un atac armat

Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat thailandez a ucis sambata cel putin 17 persoane in Korat, un oras din nord-estul Thailandei, a anuntat politia sambata, relateaza AFP potrivit Agerpres. Exista ''peste 10 morti'' si numerosi raniti, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei, Krissana Pattanacharoen. Autoritatile,…

- Un soldat thailandez a ucis sambata cel putin 17 persoane in Korat, un oras din nord-estul Thailandei, a anuntat politia sambata, relateaza AFP. Exista ''peste 10 morti'' si numerosi raniti, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei, Krissana Pattanacharoen.…

- Atacul armat a avut loc langa un centru comercial, iar mai multe persoane au filmat o parte din impușcaturi. Mai mulți oameni au murit, sambata, dupa ce un individ i-a impușcat in Nakhon Ratchasima (cunoscut și sub numele Korat), oraș aflat la peste 200 de kilometri nord-est de capitala thailandeza…

- Cel puțin 12 persoane au murit, sambata, dupa ce un soldat thailandez a impușcat mai mulți oameni in orașul Korat, aflat la nord-est de capitala thailandeza Bangkok, relateaza site-ul postului BBC, citat de Mediafax.

- Jakraphanth Thomma si-a atacat mai intai superiorul, iar apoi a deschis focul intr-o baza militara, la un templu budist si la un centru comercial. Potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului thailandez al Apararii, suspectul inca nu a fost prins. El se ascunde la subsolul centrului comercial. Presa…

- Este alerta de gradul zero in Thailanda. Mai multe persoane au murit, sambata, dupa ce un soldat thailandez a impușcat mai mulți oameni in orașul Korat, aflat la nord-est de capitala thailandeza Bangkok, relateaza site-ul postului BBC.Citește și: Informare meteo de ULTIMA ORA - ANM anunța…

- Un barbat mascat și inarmat a jefuit un magazin de bijuterii din nordul orașului Bangkok, Thailanda, informeaza lavanguardia.com. Atacatorul a omorat trei persoane.Barbatul a jefuit magazinul de bijuterii și a omorat, in timpul atacului, un copil de doi ani și doi adulți - un paznic și o angajata a…

- Serviciile de securitate au intervenit la locul incidentului din orasul canadian Ottawa. Potrivit autoritatilor canadiene, sunt mai multe victime care au fost ranite in acest incident. Politia a precizat ca, in urma atacului, mai multe persoane care au fost ranite au avut nevoie de ingrijiri…