Un şofer şi un căruţaş, amândoi băuţi, implicaţi într-un accident Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “vatamare corporala din culpa”, “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și “parasirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”. In fapt, la data de 27 octombrie 2020, in jurul orei 23.15, pe DN10 a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate o autoutilitara și un atelaj hipo. Dupa producerea accidentului rutier, atat conducatorul auto al autoutilitarei, cat și conducatorul atelajului hipo… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

