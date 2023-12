Un șofer s-a aventurat pe un drum închis de pe Transalpina. A ignorat polițiștii și apoi a cerut ajutorul Un șofer de 39 de ani din Capitala a fost amendat și i-a fost reținut permisul de conducere pentru 60 de zile, pentru ca a condus mașina pe DN 67 C-Ranca, drum inchis circulației rutiere din cauza zapezii. Barbatul a intrat pe Drumul Național 67C, a ignorat echipajele de poliție și ale celor de la drumuri care asigurau filtrul, iar apoi a ramas blocat in nameți. „Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Novaci au identificat duminica un barbat, in varsta de 39 de ani, din București, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 C-Ranca, drum inchis circulației rutiere din cauza zapezii. Date fiind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

