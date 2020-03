Un sofer de taxi din Timisoara ofera curse gratuit pentru medicii de la spitalul Victor Babes

Stiri pe aceeasi tema

- Al șaptelea caz de coronavirus din Romania confirmat noaptea trecuta! Este o colega de clasa a adolescentului de 16 ani din Timisoara infectat. Tanara a fost transportata noaptea trecutaa la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara. Se fac in continuare teste la persoanele apropiate…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au intrat, astazi, in alerta dupa ce a fost internat pacientul in varsta de 16 ani, care a ieșit pozitiv la testul de coronavirus. La un moment dat, au aparut mai mulți aparținatori care au vrut sa intre pe cel care este izolat…

- Inca doua persoane suspectate de coronavirus au ajuns la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara. Este vorba despre un barbat și o femeie, soț și soție, in varsta de 38, respectiv 39 de ani, care au fost la schi in strainatate, iar la intoarcere au trecut prin Lombardia, zona afectata de coronavirus.…

- Avem in județul Timiș inca un suspect de coronavirus. Este vorba de un barbat in varsta de 45 de ani, șofer pe TIR, care s-a intors ieri din regiunea Lombardia, Italia, iar apoi s-a prezentat la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, din cauza unei tuse. Imediat, medicii din cadrul…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate, in urma cu puțin timp! Este vorba despre o femeie de 38 de ani din Timișoara și un barbat de de 45 de ani din Maramureș. Analizele de laborator efectuate la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara au confirmat prezența virusului. Ambii bolnavi au calatorit…

- Femeia care, aseara, a fost transportata cu o ambulanța la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, suspecta de coronavirus, are gripa. Potrivit medicului Virgil Musta, purtatorul de cuvant al unitații medicale, in cazul pacientei, testul de gripa a ieșit pozitiv. In ceea ce privește…

- Au ajuns rezultatele analizelor de laborator ale celor patru pacienți internați la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara. Din fericire niciunul din cei patru nu are coronavirus, intr-un singur caz a fost depistat virusul gripal. “Din fericire nu s-a confirmat prezenta coronavirusului.…

- Un barbat care s-a intors recent din Italia a cerut ajutor medical, fiind transportat cu echipaj special la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara. Barbatul a fost preluat rapid de echipele de interventie de pe strada Apateu din Timisoara, si transportat in conditii…