Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alte patru au fost ranite, in urma unui accident care a avut loc, duminica dimineața, pe autostrada A1, in județul Timiș. Accidentul a avut loc pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 516, in zona localitatii Ortisoara, judetul Timis. In accident a fost implicat…

- O persoana a murit si opt au fost ranite, joi, in localitatea Bujoreni din Teleorman, dupa ce un TIR s-a ciocnit frontal cu un microbuz. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de descarcerare, SMURD si ambulante, iar autoritatile au activat planul de interventie de urgenta. Potrivit IGSU,…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte trei au fost ranite intr-un accident de circulație care a avut loc sambata pe centura Valcele - Apahida. Totul din cauza unui șofer care s-ar fi angajat intr-o...

- Un grav accident de circulatie, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor trei, a avut loc, miercuri dupa-amiaza, intre localitatile Ghertenis si Maureni, circulatia pe DN 58 B fiind blocata. „Sunt patru victime, din care, din pacate, una a fost declarata decedata. A fost solicitat si un elicopter…

- Caz socant la Vaslui! Un polițist a impușcat, in aceasta dupa-amiaza, un tanar in varsta de 27 ani. Din primele informații, se pare ca acesta a fost nevoit sa foloseasca arma din dotare intrucat barbatul se opunea arestarii. UPDATE: Potrivit Politiei Romane, in zona industriala a municipiului Vaslui,…

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual.…