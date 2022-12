Un șofer a lovit o fetiță pe trecerea pentru pietoni și a fugit de la locul accidentului Polițiștii prahoveni au fost in alerta, ieri, dupa ce un șofer a lovit o fetița pe o trecere pentru pietoni din zona de vest a municipiului Ploiești și, ulterior, a fugit de la locul accidentului. Potrivit IPJ Prahova, ”in jurul orei 13.15 (n.n. – luni), polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați despre faptul ca, in jurul orei 12.15, la intersecția strazilor Libertații cu Domnișori, a avut loc un accident rutier in care o minora de 11 ani a fost surprinsa și accidentata de un autoturism, in timp ce se afla in traversarea parții carosabile, ulterior, conducatorul auto… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

