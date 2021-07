Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat pe cine prefera mai degraba la sefia PNL intre Florin Citu si Ludovic Orban, ca "mai degraba cine va castiga alegerile". "Mai degraba cine va castiga alegerile", a afirmat Klaus Iohannis, intrebat marti daca la sefia PNL il vede mai degraba…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca va respecta o eventuala decizie de inlocuire a sa de la conducerea Camerei Deputatilor, daca va pierde alegerile interne in fata premierului Florin Citu si daca viitoarele structuri de conducere ale partidului vor stabili acest lucru dupa Congresul…

- Orban a fost intrebat daca Florin Cițu va mai ramane in fruntea guvernului in cazul in care va pierde alegerile interne din PNL. ”Nu discutam despre acest subiect in momentul de fața. Suntem intr-o competiție interna și important e ca membrii PNL sa iși exprime propria parere prin intermediul votului”,…

- Orban a fost intrebat daca Florin Cițu va mai ramane in fruntea guvernului in cazul in care va pierde alegerile interne din PNL. ”Nu discutam despre acest subiect in momentul de fața. Suntem intr-o competiție interna și important e ca membrii PNL sa iși exprime propria parere prin intermediul votului”,…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan susține ca PNL se va baza in continuare pe Ludovic Orban dupa alegerile interne din partid. Declarațiile acestuia vin in contextul in care Ilie Bolojan, om important in PNL, sugera vineri la Digi24 ca cel care pierde alegerile in PNL pierde și funcția actuala. „Ludovic…

- Batalia pentru șefia PNL se anunța a fi una extrem de tensionata. Cei doi candidați, Florin Cițu și Ludovic Orban, iși joaca șansa nu doar pentru alegerile din 2024, dar și funcția și autoritatea printre colegi. Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan (PNL), a vorbit vineri seara…

- El a spus ca sunt multi in partid care au incercat sa se pozitioneze contra sa, adaugand ca "la fiecare palma peste obraz" pe care a primit-o, a intors si obrazul celalalt."Decizia de a candida la presedintia PNL este o decizie pe care am luat-o greu. Am luat-o nu pentru obiectivele mele de cariera,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, nu s-a sfiit, miercuri, la Antena 3, sa-l laude pe Ludovic Orban pentru rezultatele pe care le-a avut in ultimii 4 ani la sefia PNL, in pregatirea Congresului PNL unde concurent la tron ar putea fi si premierul Florin Citu. „Ludovic Orban a preluat PNL acum…