- Tenisul internațional la nivel de seniori a revenit, duminica, dupa o pauza de patru ani, la Arad. Terenurile bazei „UTA – TenisProfi” gazduiesc prima ediție... The post A inceput turneul internațional de tenis masculin de la Arad. Jucatori din 17 de țari, la start appeared first on Special Arad · ultimele…

- Inscrierile pentru turneul care va pune punct sezonului competițional internațional in tenisul romanesc, Trofeul „Ion Țiriac” Arad M15, s-au incheiat. Numeroși tenismeni de pe intregul... The post Filip Jianu este principalul favorit al turneului ITF cu premii de 15.000 de dolari de la Arad appeared…

- Baza „UTA – TenisProfi”, de pe malul drept al Mureșului, este in aceasta saptamana locul de disputare a turneului de tenis internațional din calendarul Tennis... The post Tenismeni din zece țari la HAI Cup, competiție Tennis Europe care se desfașoara la Arad. Doua aradence, Fereștean și Mateaș, printre…

- Echipa de fotbal feminin ACS Student Sport Alba Iulia caștiga primele doua meciuri din turneul de pe litoral, Cupa Marii Negre Sportivele de la ACS Student Sport Alba Iulia au inceput cu dreptul turneul de fotbal feminin „Cupa Marii Negre”. Stațiunea de pe litoralul Marii Negre, Eforie Nord, gazduiește…

- Romania va avea sigur un finalist, Luca Preda sau Vlad Dancu, in turneul dotat cu Trofeul Ion Tiriac (ITF), care are premii de 25.000 de dolari si e organizat de Tenis Club Olimpia din Brasov, anunța Agerpres.Semifinala dintre Preda (17 ani) si Dancu (24 ani) a fost intrerupta in setul secund, la…