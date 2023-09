Un serviciu de avioane exclusivist pentru proprietarii de câini, criticat de activiștii pentru climă O companie britanica de charter a introdus o ruta inedita intre Dubai și Londra, oferind clienților posibilitatea de a calatori cu animalele de companie la un tarif de 8.166 de lire sterline, a scris The Guardian.Ecologiștii au criticat acest serviciu considerat excentric, care a debutat in aceasta saptamana, și in care avioane private transporta cainii celor bogați din Dubai in Londra.Pentru o suma de 8.166 de lire sterline, clienții au avut oportunitatea sa calatoreasca dus-intors, alaturi de cainii lor, intr-un mediu luxos, cu șampanie la bord, pe ruta care conecteaza aeroportul internațional… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

