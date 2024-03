Crește numărul de angajați bine plătiți la MAE! Se va munci în străinătate Creșterea numarului de misiuni diplomatice reclama un personal mai numeros. Prin urmare, Guvernul suplimenteaza printr-un act normativ numarul de posturi la MAE. Cabinetul Ciolacu va adopta in ședința de azi un proiect de act normativ pentru suplimentarea numarului de posturi la Ministerul Afacerilor Externe . E vorba de job-uri la misiunile diplomatice ale Romaniei iar salariul mediu poate sa fie peste 2.000 de euro. Pentru operaționalizarea misiunilor diplomatice menționate se impune modificarea Hotararii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

