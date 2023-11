Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a facut referire – in discursul susținut, luni, la Summit-ul Autoritaților Publice Locale din Romania – la actualul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș. Nu oricum, ci printr-o comparație inedita. Referindu-se la Boloș, șeful Guvernului și, totodata, al PSD-ului a spus ca „a reusit” sa devina…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a oferit vineri una din cele mai dure reacții pe tema creșterii pensiilor, dupa apariția tensiunilor cu liberalii.Romașcanu s-a referit la opoziția facuta de liberali in coaliție și in special de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, in interiorul Guvernului,…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu: Ne concentram in continuare serios asupra a ceea ce avem de facut pentru depunerea cererii de plata numarul 3, prin care Romania va beneficia de peste 3 miliarde de euro Premierul Marcel Ciolacu a analizat astazi, impreuna cu membri ai Cabinetului, stadiul indeplinirii…

- Marcel Boloș, Ministru al Economiei si Finantelor din Romania, a transmis ca retailerii care nu au respectat prețurile la alimentele de baza au primit amenzi cu o valoare totala de 4 milioane de lei. Un operator economic din domeniul distribuției de legume-fructe a fost sancționat de inspectorii antifrauda…

- Comisia Europeana a virat Romaniei banii aferenți cererii de plata II din PNRR. Este vorba de 2,7 miliarde de euro. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. „Spuneam la 1 septembrie ca pana la sfarsitul acestei luni ar trebui sa ajunga in tara banii aferenti cererii de plata II din…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a avut o serie de intalniri productive cu reprezentanții unor giganți din industria tehnologiei, precum IBM, Amazon și Apple. La intalniri au participat și Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, alaturi de ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan-Radu…

- Alaturi de Premierul Marcel Ciolacu si ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, am avut o serie de intalniri productive cu reprezentantii unor giganti din industria tehnologiei: IBM, Amazon si Apple. Ca simplu utilizator, am vazut cum tehnologia acestor companii a evoluat…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca, pana la sfarsitul lunii octombrie, Comisia Europeana vrea sa inchida negocierile cu Romania privind cererea de plata numarul 3 pentru fondurile europene alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Țara noastra mai are o singura reforma de indeplinit:…