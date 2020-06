Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul republican Rick Scott a acuzat China ca incearca sa „saboteze” dezvoltarea unui vaccin impotriva coronavirusului. Pe de alta parte, un ministru din China a spus ca țara sa va face vaccinul impotriva noului coronavirus un „bun comun” la nivel global in momentul cand dezvoltarea sa va fi finalizata.

- Statele Unite au dovezi potrivit carora China incearca sa incetineasca sau sa saboteze producerea unui vaccin impotriva COVID-19 de catre tarile occidentale, a declarat duminica senatorul republican Rick Scott, informeaza Reuters."Trebuie sa obtinem acest vaccin. Din nefericire, avem dovezi…

- In timp ce multi lideri vorbesc de colaborare globala, istoricii sugereaza ca interesul national va prima. Donald Trump pune toate resursele intr-un proiect care aduna impreuna companiile farmaceutice, agentiile guvernamentale si militare pentru a grabi obtinerea unui vaccin. Expertii spun ca le este…

- Primele studii clinice (realizate pe pacienti umani, n.r.) pentru testarea unui vaccin dezvoltat impotriva noului coronavirus vor fi lansate in Germania de compania BioNTech, cu sediul in orasul Meinz, in colaborare cu laboratorul american Pfizer, a anuntat miercuri autoritatea federala germana care…

- China a dat unda verde primelor teste clinice pe oameni in vederea obtinerii unui vaccin experimental impotriva noului coronavirus, in timp ce incearca sa opreasca ”importul” de cazuri de covid-19 din Rusia, iar frontiera cu aceasta a devenit noua ”linie a frontului” in razboiul impotriva maladiei,…

- Crestinii din intreaga au spus miercuri la miezul zilei rugaciunea ”Tatal nostru”, pentru a-l implora pe Dumnezeu sa opreasca pandemia noului coronavirus, la indemnul Papei Francisc, conducatorul Bisericii Catolice, relateaza Reuters.

- Autoritatile chineze au autorizat primele teste clinice asupra oamenilor ale unui vaccin experiemtal impotriva noului coronavirus, dezvaluie in editia marti Cotidianului Poporului, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Cercetarile sunt efectuate de catre Academia de Stiinte Medicale Militare,…

