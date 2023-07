Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat la Chicago dezvaluie un fenomen numit „schimbari climatice subterane” care afecteaza solul de sub orașe. Schimbarea climatica subterana poate cauza diverse probleme, cum ar fi contaminarea apelor subterane și afectarea cailor ferate subterane. Aceasta deplasare a terenului sub zonele…

- Twitter a amenințat ca va da in judecata Meta Platforms pentru noua sa platforma Threads, intr-o scrisoare trimisa de avocatul Twitter, Alex Spiro, directorului general al companiei mama a Facebook, Mark Zuckerberg. La cateva ore de la lansare, aplicația Threads a “explodat”. Milioane de utilizatori…

- Irinel Columbeanu a reușit, in sfarșit, sa-și vada fiica dupa cinci ani. Fostul milionar n-a dus-o prea bine cu banii in ultimii ani, așa ca Irina s-a mutat in America, la mama ei. Avea 11 ani cand a plecat, era un copil. Acum are 16 și este domnișoara in toata regula, are permis de conducere și l-a…

- Laboratorul francez Transgene a conceput un vaccin care sa previna recidiva cancerelor din sfera ORL (oto-rino-laringe). Rezultatele testelor terapeutice s-au dovedit concludente și au fost prezentate in acest weekend la Congresul de oncologie de la Chicago, cel mai important eveniment anual consacrat…

- Un tratament testat contra cancerului de san in stadiu incipient a reușit sa reduca riscul de recidiva cu 25%, potrivit rezultatelor unui vast studiu clinic publicat vineri, reprezentand o speranța pentru numeroase paciente, transmite AFP. Aceste rezultate preliminare au fost prezentate in cadrul celei…

- Cercetatorii finlandezi cred ca anumite bacterii prezente in intestine ar putea fi cauza maladiei Parkinson, boala care afecteaza peste opt milioane de persoane la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații. Cercetatorii de la Universitatea din Helsinki au anunțat, recent, ca au indentificat…

- Dupa o crestere cu 4,3% in 2021, cererea de gaze naturale in Uniunea Europeana a scazut cu 13,2% in 2022, la 13,72 milioane terajouli, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Acesta este al treilea cel mai scazut total inregistrat din 2008, cand s-a inceput colectarea…

- Loteria Romana anunța ca suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, la tragerile speciale loto „miniVacanta cu Noroc!” de duminica. Pentru Loto 6/49, fondul de castiguri este suplimentat cu 100.000 de lei, pentru Joker cu 50.000 de lei si cu 25.000…