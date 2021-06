Stiri pe aceeasi tema

- Michael Packard, scafandru profesionist din Statele Unite, a povestit cum fost inghitit de o balena cu cocoasa, in timp ce se scufuna dupa homari, informeaza CNN. Barbatul a stat in jur de o jumatate de minut in gura balenei inainte de a fi eliberat.Michael Packard, in varsta de 56 de ani, se scufunda…

- Consiliul Județean Prahova și Muzeul de Istorie și Arheologie Ploiești, in parteneriat cu Centrul pentru Studii de Intelligence și Geopolitica Aplicata și cu reprezentanți ai Academiei Romana, avand drept colaboratori media Radio Romania Actualitați, Evenimentul istoric, Ancheteonline.ro, Incisiv de…

- CHIȘINAU, 24 mai - Sputnik. In caz de razboi, Statele Unite vor trebui sa lupte pe doua fronturi din cauza puterii in creștere și a consolidarii cooperarii dintre Rusia și China. Aceasta opinie este impartașita de Brian Karlson, specialist la Centrul pentru Studii de Securitate de la Școala Superioara…

- Nu mai puțin de 5 posturi sunt scoase la concurs de Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrica „Cristiana” Carei. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de…

- In 2018, un procuror in domeniul mediului din Napoli a inceput o ancheta asupra unor grupuri de crima organizata care bracona ilegal o molusca protejata care sustine un intreg ecosistem marin. Printre clienti se numara si mafia napolitana Camorra care o cumpara ca pe un fel de simbol al puterii, relateaza…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a transmis, vineri, ca DNA a clasat plangerea pe care o organizatie a depus-o cu privire la diploma sa de studii de la Viena. „Procurorul a consemnat in ordonanta de clasare ca a primit documente relevante atat de la Ministerul Educatiei, cat si de la Centrul…

- O tanara balena cenusie ratacita in Marea Mediterana, la mii de mile departare de habitatul sau natural din Oceanul Pacific, incearca cu disperare sa se intoarca acasa, insa biologii sunt ingrijorati ca exemplarul ar putea sa nu supravietuiasca, informeaza Reuters. Balenele cenusii migreaza de obicei…