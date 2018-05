Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal mare, la Panatau, in judetul Buzau. Orbita de o furie neinteleasa de nimeni, o localnica a bagat spaima in oameni dupa ce a spart geamurile unor masini si de la cateva cladiri, apoi a distrus un gard si cateva gradini cu flori. Criza de nervi a femeii a inceput vineri, cu agresarea unei…

- La inceputul saptamanii, Liceul de Arta “Margareta Sterian” din Buzau a prezentat o expozitie a absolventilor acestei presitgioase unitati de educatie din oras. Vernisajul a avut loc in holul Primariei pe 14 mai. Au fost prezentate obiecte vestimentare, crochiuri, lucrari de pictura, icoane si multe…

- Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzau, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, organizeaza in data de 9 iunie 2018, Simpozionul Național „Problemele secolului XXI: delincventa juvenila, consumul de droguri si violenta in scoala”, editia a X-a, activitate integranta a Proiectului Educational Național…

- Și-a dorit o cariera in muzica, a luat premii la toate festivalurile la care a participat, a studiat ani intregi solfegii și note muzicale, tehnici de cantat și pedagogie muzicala, insa la un moment dat nu și-a mai gasit locul in jungla showbiz. Pusa in situația de a nu ști incotro s-o apuce, Dana Dobre,…

- Polițiștii locali au ajuns greu la marginea orașului ca sa vada gunoaiele de pe strada Cercului. Șoseaua care leaga str. Musicescu de str. Bujorilor a fost ingropata de gunoaie in ultimele zile, iar mirosul in zona a fost de nedescris. Agenții locali au ajuns și ei in zona și au reușit sa…

- Pentru ca in ultima vreme termometrele nu indica mai mult de -10 grade Celsius noapte, numerosi oameni ai strazii din Buzau bat la usa Centrului de zi si de noapte al Primariei pentru a implora gazduire. Daca unii dintre oamenii strazii s-au prezentat singuri la adapost, altii au fost adusi de politistii…

- Gerul naprasmic din ultimele zile a trimis zeci de oamenii strazii din Buzau in adapostul social al Primariei. Desi capacitatea centrului este de 25 de paturi, peste 50 de persoane au fost cazate in acest loc. Intre paturi sau chiar pe holuri au fost amplasate saltele pentru ca toti oamenii fara adapost…

- Dupa cum un tratament corespunzator ii readuce pofta de viata suferindului. Iata care sunt pricipalele semne pe care trebuie sa le luati in seama atunci cand vine vorba despre depresie.Primul semn de depresie: oboseala Oamenii depresivi sufera o serie de schimbari fizice si emotionale.…