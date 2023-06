Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetație din Canada: Milioane de oameni, sfatuiți sa poarte masca din cauza fumului. Milioane de persoane din America de Nord au fost sfatuite sa poarte maști in aer liber din cauza nivelului scazut al calitații aerului provocat de incendiile intense din Canada. CITESTE SI Vacanțele…

- Adrian a murit in urma cu puțin timp in Anglia, acolo unde lucra ca șofer. Barbatul și-a gasit sfarșitul in cabina TIR-ului unde lucra. Moartea lui a lasat multa durere in sufletele tuturor, iar familia lui incearca acum sa il aduca in țara ca sa poata sa il inmormanteze.

- Cu gandul la geaca de motor mult visata, vloggerul s-a imbarcat in primul avion catre Marea Britanie.Tanarul voia, inițial, sa iși comande geaca online, de pe site-ul companiei. Asta pana a vazut ca intreaga comanda depașea cu mult bugetul din cauza taxelor vamale. Pe scurt, cu aproape 600 de lei. Biletele…

- In cursul zilei de ieri o veste a șocat o lume intreaga. Tony de la Ploiești s-a stins din viața, iar familia și colegii de breasla sunt șocați de vestea morții. Acum, rudele manelistului acuza și susțin cu tarie ca artistul a fost asfixiat de un polițist in momentul in care acesta l-a imobilizat. Ce…

- Doi muncitori din Anglia care lucreaza la ferme de pasari au fost depistați pozitiv la virusul gripei aviare, deși nu exista semne de transmitere de la om la om, a anunțat Agenția britanica pentru sanatate și securitate (UKHSA), potrivit BBC.Se știa ca ambele persoane au lucrat recent la o ferma…

- Comunitatea sarba din Romania urmarește cu ingrijorare atacurile armate din Serbia, acolo unde un tanar de 21 de ani a omorat opt oameni și a ranit 14, iar un copil de 13 ani a ucis opt elevi și un paznic.

- Charles al III-lea, care va fi incoronat pe 6 mai, va avea o avere considerabila, adaugand mostenirii sale o parte din bunurile pe care le-a dobandit ca print. Averea neta a regelui Carol a crescut la aproximativ 2,3 miliarde de dolari, potrivit The Guardian, care a declarat ca a colaborat cu 12 experți…

- O varianta de Covid, care face ravagii in India, a omorat deja cinci oameni și in Marea Britanie, au anunțat autoritațile. Arcturus reprezinta deja unul din 40 de cazuri noi de Covid, iar șefii din domeniul sanatații dezvaluie ca noua tulpina super-infecțioasa s-a raspandit in toate regiunile Angliei,…