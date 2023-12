Un român va sta mai mult de 5 ani în închisoare, pentru că a intrat în Germania, unde avea interdicție timp de 10 ani Un roman a ignorat interdicția de a intrat timp de zece ani in Germania și a fost prins chiar la granița cu Austria și trimis la inchisoare, unde va petrece mai bine de 5 ani, scrie site-ul televiziunii RTL.Barbatul era cautat de parchetul din Hagen, Westfalia, cu mandat de arestare pentru talharie soldata cu moartea, și a fost arestat miercuri la punctul de trecere a frontierei germano-austriaca de la Walserberg, langa Salzburg.Dupa cum a anunțat poliția federala, romanul de 37 de ani a vrut sa intre in țara ca pasager intr-un vehicul.El a ispașit o parte din pedeapsa cu inchisoarea in Germania… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

