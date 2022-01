Un român și un marocan au evadat dintr-o închisoare din Italia, după ce au spart zidul celulei Un roman și un marocan sunt cautați in Italia dupa ce au reușit sa evadeze dintr-o inchisoare, spargand zidul celulei și apoi coborand in curte cu ajutorul cearceafurilor innodate. Evadarea s-a produs duminica noaptea, din inchisoarea Bellizzi din Avellino, regiunea Campania. Doi deținuți au reuști sa fuga, un roman și un marocan. Un al treilea, […] The post Un roman și un marocan au evadat dintr-o inchisoare din Italia, dupa ce au spart zidul celulei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

