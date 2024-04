Un român din Anglia spală mașinile Regelui Charles: „M-am trezit într-o zi cu un telefon de la oamenii lui” Un tanar roman plecat sa munceasca in Marea Britanie a ajuns sa aiba propria firma și sa spele mașinile Casei Regale și ale altor vedete din Insula și spune ca nu se gandește sa se intoarca prea curand in țara, intr-o poveste relatata pentru pagina de Facebook AnunțulUk, care scrie despre romanii de succes din Marea Britanie.Eugen Tudose e din Tecuci și recunoaște ca a plecat acasa pentru ca nu caștiga mai nimic muncind in țara.: „Am venit in Anglia acum șapte ani, cu 100 de lire in buzunar. Timp de doua saptamani, ca sa ma pot descurca cu banii, am cheltuit cel mult doua lire pe zi și am dormit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul principal al echipei HC Dunarea Braila, Jan Leslie, s-a declarat fericit dupa calificarea la turneul final al competitiei feminine de handbal EHF European League, in urma victoriei obtinute duminica seara, cu scorul de 26-25 (10-12), in fata echipei croate RK Podravka Vegeta Koprivnica. "Sunt…

- Hallmark, in varsta de 61 de ani, va prelua conducerea Aston Martin cel tarziu la 1 octombrie, a anuntat vineri compania. Directorul actual al Aston Martin, Amedeo Felisa, va ramane in postul sau pana la acel moment. ”Aduce peste 25 de ani de experienta de mare succes in domeniul auto din SUA, Europa…

- Inspectorii ANSVSA au verificat autenticitatea și calitatea produselor lactate The post Inspectorii ANSVSA au verificat autenticitatea și calitatea produselor lactate first appeared on Partener TV .

- Somnul de calitate joaca un rol important in menținerea starii de sanatate. In timpul somnului, organismul lucreaza la repararea țesuturilor, la consolidarea memoriei și echilibrarea hormonilor. Din pacate, prea puține persoane se bucura cu adevarat de un somn bun – studiile au aratat ca la nivel mondial,…

- Constructorul de motoare de aeronave Rolls-Royce (RR.L) inregistreaza pe Bursa de Valori de la Londra una dintre cele mai ridicate dinamici din Europa de la inceputul lui 2023 incoace, respectiv un avans de 325% intr-o perioada de aproximativ 14 luni. Cotatia a crescut in acest interval de la 1,08 lire…

- Constructorul de motoare de aeronave Rolls-Royce (RR.L) inregistreaza pe Bursa de Valori de la Londra una dintre cele mai ridicate dinamici din Europa de la inceputul lui 2023 incoace, respectiv un avans de 325% intr-o perioada de aproximativ 14 luni.Cotatia a crescut in acest interval de la 1,08…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, in runda #25 din Superliga. Mijlocașul Adnan Aganovic crede ca valoarea individuala a gazdelor a facut diferența in acest meci. FCSB a caștigat, cu emoții, și a refacut diferența de 9 puncte fața de Rapid, ocupanta locului secund. La finalul meciului, Adnan Aganovic…

- Intr-o alocuțiune publica sincera, pe 7 februarie, Prințul William recunoaște lupta regelui Charles al III-lea impotriva cancerului. Prințul de Wales și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul copleșitor pe care familia sa l-a primit in aceasta perioada dificila, subliniind semnificația urarilor de…