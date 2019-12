Un român arestat în Italia a încercat să fure o maşină de poliţie şi i-a bătut pe poliţişti Un roman arestat la Ravenna a incercat sa fure o mașina de poliție, apoi s-a batut cu mai mulți agenți.



Un agent care trecea prin zona l-a prins pe roman cand incerca sa porneasca mașina cu ajutorul cablurilor electrice de sub bord. La intervenția polițistului, romanul a reacționat cu insulte și a devenit violent.



Situația a degenerat, iar un barbat care trecea prin zona a mers la secția locala de poliție pentru a cere ajutor.



Mai mulți polițiști au intervenit pentru a-și ajuta colegul, insa romanul, in loc sa se opreasca, a continuat sa fie violent și cu aceștia.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 21 de ani a fost arestat in Italia dupa ce a incercat sa fure o mașina de poliție și s-a batut cu mai mulți agenți. Luni seara, romanul a forțat ușa unei mașini parcate pe o strada din centrul istoric al orașului. Barbatul nu a știu ca mașina este a poliției, pentru ca [...]

- Un agent aflat in timpul liber l-a surprins in timp ce incerca sa faca masina sa mearga cu ajutorul cablurilor electrice de sub bord, a notat Gazeta Romaneasca. Romanul a inceput sa injure si a devenit violent cu cel care il surprinsese in timpul furtului. In sprijinul agentului au intervenit alti colegi…

- Un roman in varsta de 21 de ani, din Ravenna (Italia), a incercat luni seara sa fure o mașina.Acesta a forțat ușa unei mașini parcate in Centrul Vechi al orașului, fara a ști ca respectivul autoturism aparținea chiar poliției, chiar daca nu era inscripționat corespunzator.Un agent aflat in timpul liber…

- Stefan Iulian Catoi, in varsta de 26 de ani, neaga acuzatiile, dar imaginile surprinse arata crima pas cu pas. Romanul a aruncat-o pe tanara de pe un pod peste Tibru, pentru ca i-a refuzat avansurile. Crima a avut loc pe 2 mai. Procurorii au reconstituit intreaga scena si romanul este acuzat de ucidere…

- Copilul de doi ani care a ajuns, marți, la un spital din Gorj ar fi fost batut de tatal lui, pentru ca se certa cu fratele mai mare, potrivit primarului din Motru, localitate in care a avut loc incidentul. Tatal celor doi copii, in varsta de 44 de ani, este audiat la Poliție, anunța MEDIAFAX.Copilul…

- Un sofer din Galati a fost trimis in judecata, fiind cercetat pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si conducerea unui vehicul de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, dupa ce a incercat…

- Doi ofițeri de poliție au fost raniți dupa ce au fost loviți de un vehicul in cursul unei verificari antidrog de rutina, au anunțat autoritațile britanice, care au precizat ca un individ a fost reținut in urma incidentului produs luni in zona localitații Littlehampton, informeaza postul BBC News,…