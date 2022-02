Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 40 de ani din municipiul Barlad, dat in urmarire internationala pentru o serie de infractiuni comise in Belgia, a fost prins, marti, de politistii criminalisti vasluieni. ‘Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au…

- Un roman, in varsta de 33 de ani, pe nume Vasile Culea, este acuzat ca a omorat cu sange rece o femeie in varsta de 86 de ani din Marea Britanie. Și asta nu e tot, caci oamenii legii care se ocupa de acest caz au declarat ca Vasilea Culea a incercat sa il omoare și pe soțul femeii de 86 de ani. Iata…

- Drama Raisei, fetita omorata pe trecerea de pietoni de un politist venit in sistem din sursa externa, cu numai doua luni de pregatire, a impresionat, fara doar si poate, o lume intreaga. Unii au fost socati de intamplare, altii au plans pentru Raisa si pentru familia ei, altii l-au blamat pe cel care…

- Sebastian Dobrincu nu mai are nevoie de prezentare. Acesta a devenit cel mai tanar milionar roman din Silicon Valley, iar de curand s-a alaturat echipei de la Imperiul Leilor. El și-a dezvaluit secretele, explicand cum a reușit sa caștige sume uriașe de bani, deși este extrem de tanar. Ce a povestit…

- Zora, fetița lui Jojo, in varsta de 40 de ani și a lui Paul Ipate, in varsta de 36 de ani, a implinit 5 ani, iar cu aceasta ocazie, parinții ei i-au transmis un mesaj emoționant in mediul virtual. Actrița, care mai are un baiat din prima casnicie, a postat și imagini cu fetița ei, alaturi de mesajul…

- O fetita in varsta de patru ani a fost lovita, vineri, de o autoutilitara pe DN 15D, in localitatea Cantalaresti, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Fata se afla intr-un grup de copii si s-a smucit din mana surorii, patrunzand pe partea carosabila. ‘O autoutilitara…

- Un roman care a fost arestat, dupa ce a dat doua spargeri in Sint-Genesius-Rode a fost condamnat la 50 de luni de inchisoare de catre instanța penala din Bruxelles. Barbatul fusese condamnat de 16 ori in ultimii ani pentru fapte similare, in Italia.

- Prima amenda data la Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu in mijloacele de transport in comun a fost data unui roman. Este vorba de un barbat, in varsta de 50 de ani, prins intr-un autobuz fara permisul verde. Acesta a spus ca intenționa sa se vaccineze.