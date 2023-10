Un român a luat un taxi până în Austria ca să îl ucidă pe noul partener a iubitei sale Un roman a plecat cu taxiul din Romania in Austria, dupa ce iubita lui s-a despartit de el prin telefon. Aflase ca are un nou partener, iar din gelozie, s-a pornit la drum de 7 ore sute de km pentru a-l ucide pe barbat.Romanca s-ar fi despartit de iubitul ei aflat in Romania prin telefon. Acesta a aflat ca ea incepuse o noua relatie cu alt baiat. Barbatul de 31 de ani l-a gasit la o ferma pe partenerul fostei iubite, unde locuiau toti muncitorii, si acolo l-a injunghiat si sugrumat, insa nu l-a ucis. Si-a aruncat mai apoi arma crimei intr-un tufis, pe care politistii au gasit-o ulterior cu ajutorul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

