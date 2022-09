Un român a intrat cu o drujbă într-un bar din Italia, cerând băutură Un roman a terorizat oamenii dintr-un bar din Italia, dupa ce a intrat inarmat cu o drujba și a amenințat ca ii va rani pe cei prezenți daca nu va primi bautura. Mai mult, el s-a comparat cu celebrul Scarface. „Va tai pe toți, va fac bucați dac nu ma serviți, sunt ca Scarface”, a țipat el, conform blitzquotidiano.it Barbatul era deja cunoscut al politistilor Apoi, el a fugit, dar dupa cateva ore s-a prezentat singur la poliție, dupa ce barmanul și cațiva clienți au depus plangere. Barbatul era deja cunoscut al carabinierilor pentru diverse probleme cu legea. Nu a fost prima data cand romanul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

