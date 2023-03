Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 33 de ani a fost arestat la San Diego pentru o frauda de 5 milioane de dolari și a avut peste 200 de complici in California și Romania. Constantin „Bibi” Sandu a fost prins de agenți la Imperial Beach, un punct de trecere a frontierei spre Mexic.

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Romania a fost importator net de energie electrica in 2022, iar deficitul s-a ridicat la 640 de milioane de euro, pentru doar primele 11 luni. Bulgaria a fot principala rețea din care am importat, iar Ungaria principala rețea in care am exportat. Importurile de energie electrica…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a semnat un acord de grant in valoare de aproximativ 1,1 milioane de dolari cu Guvernul Statelor Unite ale Americii, reprezentat de Agentia pentru Comert si Dezvoltare a Statelor Unite ale Americii (USTDA).Banii vor fi folositi…

- ”Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice a semnat un acord de grant in valoare de circa 1,1 milioane de dolari cu Guvernul Statelor Unite ale Americii, reprezentat de Agentia pentru Comert si Dezvoltare a Statelor Unite ale Americii (USTDA), pentur constituirea unui Centru Operational…

- Scandalul fraților Tate ocupa primele pagini ale publicațiilor din Romania, dupa ce cei doi afaceriști au fost reținuți in arestul poliției pentru 30 de zile, fiind anchetați pentru trafic de persoane, spalare de bani și alte delicte. Modalitatea prin care Andrew Tate ar fi facut 9 milioane de dolari,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea privind plata unei contributii financiare voluntare a Romaniei pentru sustinerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC, informeaza AGERPRES . „Prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, se aproba plata…

- Investitiile straine directe la finele lunii octombrie insumau 9,399 miliarde euro, nivel record care a depasit atat fluxul net al investitiilor directe ale nerezindentilor in Romania raportat pentru intregul an 2021 (8,94 mld. euro) cat si valoarea record obtinuta inainte de declansarea crizei economice…