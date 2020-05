Un restaurant din Olanda propune o solutie inedita pentru a putea oferi clientilor posibilitatea de a lua masa in aer liber in perioada coronavirusului: mici cabine din sticla, amenajate pentru doua sau trei persoane pe o terasa publica, relateaza miercuri Reuters. Chelnerii poarta manusi si scuturi faciale transparente si folosesc un suport lung pentru a aduce comenzile in cabinele din sticla, astfel incat sa asigure un contact fizic minim cu clientii. Conceptul, aflat in prezent in faza de testare pe familiile si prietenii personalului restaurantului ETEN, situat in centrul cultural Mediamatic,…