- Intr-un an și doua luni de razboi in Ucraina, armata rusa a pierdut peste 10.000 de echipamente militare, potrivit experților Oryx, care urmaresc pierderile de ambele parți, potrivit publicației independente The Moscow Times . Armata ucraineana ar fi pierdut de trei ori mai puține. Oryx numara doar…

- Vladimir Putin a numit un cunoscut blogger militar, comandant al unui batalion local al fortelor proruse, in functia de sef al Garzii Nationale Ruse (Rosgvardia) pentru regiunea ocupata Donetk, relateaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) care arata, in ultima sa analiza, ce semnificatie are…

- Publicația noteaza ca numarul real de persoane disparute este mult mai mare, deoarece nu toate rudele raporteaza acest lucru pe rețelele de socializare. Potrivit șefului grupului pentru drepturile omului „Cetațean. Armata. Corect” de Serghei Krivenko, de fapt, putem vorbi despre 24 de mii de oameni. „Cei…

- Șeful mercenarilor Wagner, oligarhul Evgheni Prigojin, un aliat al lui Vladimir Putin in razboiul din Ucraina, susține ca obiectivul Kremlinului este sa ocupe in intregime regiunile Donețk și Lugansk

- Liderii grupului de mercenari Wagner isi trateaza oamenii ca si cum ar fi "carne de tun", "ii aduna pe cei care nu vor sa lupte si ii impusca in fata camarazilor lor abia sositi", a povestit intr-un interviu acordat postul american de televiziune CNN Andrei Medvedev, fostul comandant al acestei organizații…

- Trei persoane au fost ucise si alte 14 ranite, sambata, in urma unui atac cu racheta in orasul Kostiantinivka din regiunea Donetk. Potrivit autoritatilor locale, victimele sunt doi barbati, de 33 si, respectiv, 36 de ani, precum si o femeie de 70 de ani, care fugise din Herson.

- „Dupa luni de lupte grele, inclusiv in ultimele saptamani, Forțele Armate ale Ucrainei au parasit (Soledar) și s-au retras de-a lungul periferiei catre poziții pregatite in prealabil”, a declarat purtatorul de cuvant militar Serhii Cerevati pentru AFP. Soledar este un mic orașel, cu aproximativ 10.000…

