Stiri pe aceeasi tema

- Printre dealurile unduitoare ale Umbriei, se afla o bijuterie medievala numita Assisi, acum afectata de cutremure și urațita de prezența magazinelor cu suvenire lipsite de gust, dar care arata, in mare, exact ca in urma cu trei sferturi de mileniu, cand cel mai cunoscut cetațean al sau iși dadea ultima…

- In aceasta zi de 30 septembrie 1399, in fața Parlamentului, in Westminster Hall, in imediata apropiere a catedralei in care fusese incoronat in urma cu 22 de ani, Richard al II-lea, regele Angliei, și-a anunțat calm abdicarea in favoarea varului sau primar Henry Bolingbroke, caruia, anterior, Richard…

- In aceasta zi de 22 septembrie 1327, trei acoliți ai reginei Angliei și amantul acesteia au comis cea mai cruda crima regala din istorie. Victima a fost soțul reginei, regele Eduard al II-lea. Chipeș, necugetat, slab și dominat de favoriții barbați, Eduard al II-lea a fost inlaturat de la putere de…

- Toata lumea il știe pe actorul Silviu Biriș, insa mulți apropiați au fost șocați sa afle ca acesta s-a dedicat bisericii și s-a inscris la facultatea de Teologie. Actorul a povestit cum au reacționat cei din familia lui, in special mama, dar și copiii lui, dupa ce i-a anunțat de alegerea facuta, noteaza…

- Devreme, in dimineața acestei zile din anul 1759, dupa aproape trei luni de frustrare, general-maiorul britanic James Wolfe i-a pacalit, in sfarșit, pe aparatorii francezi ai Quebecului și, la adapostul intunericului, a trimis un grup de avangarda pe pantele abrupte care dominau raul Sf. Laurențiu și…

- In aceasta zi a anului 1419, asasinarea perfida a ducelui de Burgundia a aruncat Franța in haos, lasand-o lipsita de aparare in fața trupelor invadatoare ale lui Henric al V-lea al Angliei. Franța era sfașiata de rivalitatea incrancenata dintre burgunzi și armagnarzi, doua clanuri feudale care luptau,…

- In aceasta zi a anului 1087 a murit ultimul om care a reușit sa invadeze Anglia, Wilhelm Cuceritorul, la varsta de 59 de ani. In ultimii 20 de ani, principala preocupare a lui Wilhelm fusese reprezentata de regatul subjugat al Angliei, insa in nici un caz nu iși uitase moștenirea inițiala, ducatul Normandiei.…

- Aceasta este una dintre cele mai pline de semnificații date din istoria Angliei. Prin infrangerea, la 22 august 1485, a lui Richard al III-lea, in Batalia de la Bosworth Field, Henric Tudor a realizat mai mult decat și-a dat seama. Victoria lui a pus capat Razboiului celor Doua Roze, acea rivalitate…