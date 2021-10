Stiri pe aceeasi tema

- Sarbii din Bosnia isi vor infiinta in ''cateva luni'' propria armata, a anuntat marti liderul politic al sarbilor bosniaci, Milorad Dodik, informeaza France Presse, potrivit Agerpres. ''Ne vom retrage acordul asupra armatei'' comune bosniace printr-un vot in parlamentul Republicii Srpska, entitatea…

- Grupul consultativ științific pentru originile noilor agenți patogeni va fi format din 20 de specialiști, intre care experți in siguranța in laborator, in biosecuritate, geneticieni și experți in boli ale animalelor, relateaza DCNews.ro .Teoria conform careia virusul SARS-CoV-2 a fost scapat de la Institutul…

- Un fost comandant al gherilei separatiste albaneze a comparat Tribunalului special pentru Kosovo (KSC) de la Haga cu politia secreta (Gestapo) a Germaniei naziste, in deschiderea procesului sau miercuri, el fiind primul albanez kosovar care este judecat de aceasta instanta de la crearea ei in 2015,…

- Pentagonul sprijina initiative private ale fostilor combatanti care incearca sa-i ajute pe afganii aflati in situatia de a-si parasi tara, unde talibanii au preluat puterea in urma cu o luna, a anuntat luni purtatorul de cuvant John Kirby, informeaza agentia France Presse. Ministrul apararii american…

- Rapiditatea impresionanta cu care talibanii au obtinut din nou controlul in Afganistan provine nu doar din forta lor pe teren, ci si din presiunea lor sustinuta pentru negocierea de acorduri si capitulari, noteaza France Presse intr-un amplu comentariu. Insurgentii au purtat un veritabil razboi psihologic…

- Cel putin cinci combatanti pro-regim au fost ucisi in lovituri israeliene nocturne in Siria, a anuntat marti Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de France Presse. Doi combatanti sirieni, precum si trei non-sirieni din grupuri pro-Iran au fost ucisi, a precizat ONG-ul.…