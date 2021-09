Un pumn i-a distrus viaţa unei bătrâne din Dolj Violenta unui barbat i-a transformat viata intr-un cosmar unei batrane din localitatea Ciutura, comuna doljeana Varvoru de Jos. Anul trecut, in octombrie, femeia a primit un pumn in fata, care i-a distrus sanatatea. Floarea Adam, de 69 de ani, povesteste aproape plangand experienta oribila prin care a trecut in octombrie 2020. Dupa ce a primit un pumn in fata de la un barbat caruia nu i-a placut privirea ei, dupa cum povesteste femeia, a cazut si si-a rupt piciorul. „Eram la poarta cu niste oameni care m-au ajutat sa fac o rampa din ciment pentru nepoata mea care este in carut cu rotile. In timpul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secțiile de terapie intensiva COVID din București sunt pline, iar tendința este ca la spital sa ajunga familii intregi, inclusiv cu bebeluși de o luna, avertizeaza medicii. Medicii din Capitala sunt din nou in alerta dupa ce in ultimele zile numarul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut. Ei…

- Secțiile de terapie intensiva Covid din București sunt pline non-stop, iar tendința este ca la spital sa ajunga familii intregi, inclusiv cu bebeluși de o luna, avertizeaza medicii. Ei trag un semnal de alarma ca oamenii sa vina sa se trateze din timp și sa nu se joace cu viața lor tratandu-se necorespunzator…

- Arhicunoscutul poet, prozator și jurnalist Lucian Avramescu s-a nascut la data de 14 august 1948, in localitatea Sangeru, situata in partea de est a județului Prahova, intr-un cadru de natura, bland, placut și ocrotitor, pe Valea Cricovului Sarat, la poalele dealurilor. A facut studii gimnaziale in…

- Sezonul vacanțelor se apropie de final, iar cu o luna inainte de venirea toamnei angajații și angajatorii sunt in fața unei dileme: ce se intampla din septembrie? Se va lucra de acasa, de la birou sau poate fi luata in calcul o combinație intre aceste variante. Intrebarea revine și pe grupurile…

- Il cunoaște o țara intreaga grație rolurilor pe care le-a interpretat de-a lungul anilor, insa puțin știu viața lui dincolo de camerele de filmat. Pentru prima oara, Mugur Mihaescu și-a aratat vila de lux in care locuiește alaturi de familia sa. Mugur Mihaescu este originar din Craiova, insa la București…

- Ultimul an ne-a oferit lecții valoroase in ceea ce privește prioritațile noastre de viața. Am avut provocari diferite, trairi diferite, dar toate cu un punct comun: importanța familiei, locuinței și a prietenilor in viața noastra. Pentru mulți dintre noi, casa reprezenta doar un loc in care sa ne odihnim.…

- La centrul de vaccinare Drive-Thru Cluj-Napoca, medicii s-au confruntat cu doua situtii cel putin interesante, mai exact „2 pacienti au venit sa vada acul, daca e mare, daca e gros, cati cm intra in brat, ba chiar cineva a venit cu acul de acasa” a declarat Florin Morosanu, membru al echipei de vaccinare,…

- Chiar si la aproape un an si jumatate de la declansarea pandemiei, COVID-ul inca sperie, ne face sa actionam irational, scoate la iveala cele mai ascunse temeri. Un psiholog care s-a aflat timp de 30 de zile alaturi de pacientii internati intr-o sectie COVID a dezvaluit cum ii afecteaza inca pe pacienti…