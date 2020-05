Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca administrația de la Washington analizeaza numeroase propuneri legate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), inclusiv una care prevede finanțarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, potrivit Reuters. Intr-o postare pe Twitter,…

- Guvernul israelian a dat miercuri unda verde unui proiect de extindere a coloniei evreiesti Efrat, in Cisiordania, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Aproximativ 7.000 de locuinte” pot fi construite pe terenul respectiv, precizeaza intr-un comunicat Ministerul Apararii. Citește și: Victor…

- Curentul „Who do you think you are?” („Cine te crezi?”) a ajuns printre cele mai raspandite pe Twitter, dupa ce prim-ministrul japonez Shinzo Abe a difuzat duminica o inregistrare video in care face apel la autoizolare in contextul pandemiei de coronavirus, consemneaza Reuters, citat de Agerpres. Utilizatorii…

- Curentul 'Who do you think you are?' ('Cine te crezi?') a ajuns printre cele mai raspandite pe Twitter, dupa ce premierul japonez Shinzo Abe a difuzat duminica o inregistrare video in care face apel la autoizolare in contextul epidemiei de coronavirus, consemneaza Reuters. Utilizatorii…

- Primul ministru japonez Shinzo Abe a declarat ca țara se afla intr-un stadiu critic in abordarea infecțiilor cu coronavirus, dar nu intr-un punct care sa declare o stare de urgența. El a spus ca Japonia a reușit sa țina grupurile sub control urmand cu atenție caile de infecție. Dar strategia inițiala…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters. “Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris…

- Premierul japonez Shinzo Abe a anuntat marti ca Grupul G7, al celor mai puternice sapte economii din lume, si-a manifestat sustinerea ''completa'' pentru desfasurarea JO 2020 de la Tokyo conform planificarii originale, dar a evitat sa mentioneze daca vreunul din lideri a adus in discutie posibilitatea…

- Guvernul japonez a aprobat un proiect de masuri pentru decretarea „starii de urgenta”, cu cinci luni inainte de startul Jocurilor Olimpice de vara. Acestea le permit autoritatilor sa ceara izolarea si sa rechizitioneze cladiri pentru a le folosi ca spitale in vederea intaririi luptei impotriva epidemiei…