Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, miercuri, un proiect de hotarare privind majorarea schemei de personal a DIICOT cu 96 de posturi.



Potrivit proiectului postat pe site-ul Ministerului Justitiei, se intentioneaza crearea a 11 posturi de procuror, 40 de posturi de personal auxiliar de specialitate, economic si administrativ si 45 de posturi de specialist. In aceste conditii, numarul maxim de posturi prevazut pentru Ministerul Public se va suplimenta de la 6.996 la 7.092.



In nota de fundamentare se arata ca, desi volumul de activitate a crescut constant, numarul…