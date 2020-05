Un profesor de la Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi, Silviu Gurlui, sustine ca fragmente de meteorit au cazut in localitatea Ipatele. Silviu Gurlui, conf. univ. dr. la Facultatea de Fizica din cadrul Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi a declarat, duminica, presei ca la sud de municipiul Iasi s-a resimtit un zgomot puternic, specific unei explozii mari, in urma caruia casele si cladirile ar fi vibrat iar de pe acoperisul unei case au fost recuperate bucati de roca. Potrivit sursei citate, incidentul ar fi avut loc sambata dupa-amiaza, in comuna Ipatele. ‘Ieri, in localitatea…