Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea vizeaza o crestere a salariilor cu aproximativ 2,2- - cea mai importanta din ultimii patru ani -, in contextul in care Alianta Nord-Atlantica incearca sa-si stabileasca bugetul aferent lui 2021, iar tarile europene se confrunta cu cea mai mare contractie economica de la al Doilea Razboi Moindial.…

- Uniunea Europeana l-a invitat marti pe presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, sa intoarca pagina trecutului si sa accepte un nou parteneriat transatlantic, ‘coloana vertebrala a unei noi aliante globale’, transmite AFP, preluata de Agerpres. ‘Sanatate, clima, digital, reforma sistemului multilateral…

- Europa rasufla usurata. Donald Trump a pierdut alegerile. Victoria in alegerile prezidentiale din SUA a democratului Joe Biden a fost imediat salutata de liderii europeni, in frunte cu Angela Merkel si Emmanuel Macron. Insa liderii Ungariei, Poloniei si Marii Britanii nu sunt prea fericiti.

- Europa rasufla usurata. Donald Trump a pierdut alegerile. Victoria in alegerile prezidentiale din SUA a democratului Joe Biden a fost imediat salutata de liderii europeni, in frunte cu Angela Merkel si Emmanuel Macron. Insa liderii Ungariei, Poloniei si Marii Britanii nu sunt prea fericiti.

- In cursul unui miting de campanie in statul Michigan, presedintele american, in campanie pentru realegerea sa, a facut greseala subliniind realizarile din mandatul sau. Dupa ce s-a referit la fostul acord de liber schimb cu Canada si Mexic, renegociat de atunci de catre el, Donald Trump si-a…

- Presedintele american, Donald Trump, care isi bate joc regulat de presupusele gafe ale rivalului sau democrat, Joe Biden, a comis la randul sau o greseala, sambata, retrogradandu-l pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la rangul de "prim-ministru", noteaza AFP. In cursul unui miting de campanie…

- Refacerea relatiei transatlantice va fi prima prioritate a UE, iar Statele Unite ar trebui sa retraga tarifele legate de Airbus, ca o masura de crestere a increderii, a declarat Dombrovskis. ”Desigur, daca Statele Unite nu isi vor retrage tarifele nu vom avea incotro decat sa introducem tarife proprii”,…

- Presedintele francez Emannuel Macron a lansat joi un apel Uniunii Europene sa prezinte o 'voce mai unita si mai clara in fata Turciei', care 'nu mai este un partener in regiune', in contextul in care nu exista o pozitie unita a blocului comunitar cu privire la acest subiect, informeaza…