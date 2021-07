Stiri pe aceeasi tema

- Piata smartphone-urilor a intrat “in recuperare” in al doilea trimestru al anului, conform Canalys, crescand 12% fata de trimestrul anterior. Samsung ramane liderul pietei, cu o cota de 19%, dupa ce a crescut cu 15%. Pare, insa, doar o chestiune de timp pana cand producatorul coreean va fi detronat…

- Producatorul chinez de smartphone-uri Xiaomi Corp a trecut in fata rivalului american Apple Inc in trimestrul aprilie-iunie 2021 devenind al doilea producator mondial de telefoane inteligente, a estimat joi firma de cercetare de piata Canalys, transmite Reuters.

- In 2020 s-a inregistrat o scadere substanțiala in ceea ce privește segmentul de creștere al vanzarilor de smartphone-uri, deoarece livrarile au scazut cu 7% din cauza condițiilor de piața cauzate de pandemia COVID-19. In 2021 piața se va recupera, prezic analiștii de la Canalys, care au prognozat, de…

- Xiaomi a anunțat rezultatele financiare neauditate pentru primele trei luni din 2021, pana la data de 31 martie 2021. In primul trimestru, veniturile totale și profitul net ajustat al Xiaomi au depașit estimarile. Venitul total a fost de 9,9 miliarde euro, in creștere anuala cu 54,7%, in timp ce profitul…

- Cel mai probabil, toți producatorii iși doresc ca utilizatorii sa se bucure de designul nealterat al telefoanelor lor. Insa acest lucru este aproape imposibil pentru toata lumea, mai ales ca la producerea acestora este inclus unul dintre cele mai persiabile materiale din lume, sticla. Inca de la primele…

- Xiaomi a fost in curs de desfașurare in ultima perioada, pe masura ce piața globala a smartphone-urilor continua sa revina din cauza pandemiei COVID-19. Firma de urmarire Strategy Analytics a raportat anterior ca producatorul a obținut a treia poziție pentru cota de piața globala in primul trimestru…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd a recucerit de la rivalul Apple titlul de cel mai mare producator mondial de smartphone, fiind responsabil pentru o cincime din vanzarile mondiale in primul trimestru al acestui an, a anuntat joi firma de cercetare de piata Canalys, transmite Reuters,…

- In primul trimestru al acestui an au fost vandute 340 de milioane de smartphone-uri, conform numaratorilor facute de Strategy Analytics. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, cresterea este de 24% – cea mai mare crestere trimestriala din 2015. In fruntea valului s-a aflat China, unde s-au vandut…