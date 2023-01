Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriea Firea, cere sancționarea unui primar din Vaslui care a laudat un invațator, dupa ce acesta a batut un elev. Ciprian Tamaș, primarul comunei Șuleta, a spus la Antena 3 ca i-ar strange mana profesorului și ca metoda de corecție e normala.

