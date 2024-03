Stiri pe aceeasi tema

- Cu Gaziantep aflata pe o poziție de retrogradare in Superliga din Turcia, Marius Șumudica (52 de ani) este nevoit sa aduca schimbari in jocul echipei sale de pe teren propriu impotriva celor de la Istanbul Bașakșehir. Partida din etapa cu numarul 27 din Turcia este programata sambata, incepand cu ora…

- Jeonbuk Motors, echipa pregatita de Dan Petrescu (56 de ani), a facut pasul catre „sferturile” Ligii Campionilor Asiei, dupa ce a remizat (1-1) in deplasare cu Pohang Steelers (in tur a fost 2-0). Golul egalizator a fost marcat de un fundaș introdus de antrenorul roman cu șapte minute mai devreme! Dan…

- Cunoscutul cantareț de manele, Florin Salam, a fost pus sub acuzare dupa ce ar fi inșelat un roman cu 5.500 de euro. Cantarețul i-a promis unui mire ca-i va canta la nunta și nu s-a mai dus. Artistul a fost lasat sa plece acasa dupa audieri și a intrat imediat live pe o rețea sociala, unde a spus ca…

- Marius Șumudica, 52 de ani, nu i-a lasat pe jucatorii de rezerva ai lui Gaziantep sa se bucure dupa golul de 1-0 impotriva lui Galatasaray intr-un meci pierdut la final cu 1-2. Fanii radicali ai lui Fenerbahce l-au taxat pe antrenor pentru acel gest, sugerand ca nu a vrut sa se opuna Galatei: „Miroase…

- Radu Dragușin (21 de ani) a debutat la Tottenham in remiza de pe Old Trafford cu Manchester United, scor 2-2. Internaționalul roman a fost transferat de la Genoa in schimbul sumei de 25 de milioane de euro, carora li se pot adauga inca 6, sub forma de bonusuri. Inainte de a ajunge la Genoa, Dragușin…

- Jeonbuk, formația antrenata de Dan Petrescu (56 de ani), va juca in „optimile” Ligii Campionilor Asiei impotriva lui Pohang Steelers. Dan Petrescu și-a aflat adversara din faza urmatoare a Ligii Campionilor Asiei. Exista o partea buna in urma tragerii la sorți. Antrenorul roman o cunoaște bine pe Pohang…

- Dan Petrescu (55 de ani) a obținut saptamana aceasta calificarea cu Jeonbuk in optimile Ligii Campionilor Asiei. In campionat a terminat pe locul 4. Astfel, sezonul s-a incheiat pentru antrenorul roman, iar in curand se va putea alatura familiei, de sarbatori. Intre timp, soția și fiica lui se relaxeaza…

- Jeonbuk, echipa antrenata de Dan Petrescu, a ratat calificarea in Liga Campionilor Asiei, dupa ce a pierdut pe terenul liderului Ulsan Hyundai, scor 1-0, in ultima etapa din K League 1 (campionatul Coreei de Sud).