- Aflandu-se in misiunea de asigurare a securitații publice inspectorii de patrulare au depistat doi conducatori auto cu semne vizibile de ebrietate. Șoferul și colegul sau de echipaj erau la volanul unui autocar cu 45 de pasageri și efectuau cursa in orașul Varna, Bulgaria.

- Politistii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Braila au oferit o cafea conducatorilor auto care se indreptau spre litoral, in aceasta dimineata. Agentii din cadrul Serviciului Rutier Braila au intampinat cu o surpriza soferii care se indreptau spre mare "Cine refuza o cafea, mai ales la drum lung…

- Peste 100 de polițiști in trafic și 11 aparate radar utilizate la aceasta ora in cadrul unei ample acțiuni de prevenire și combatere a accidentelor rutier pe fondul vitezei excesive. Politia Suceava a transmis viteza excesiva este, in continuare, principala cauza generatoare de accidente rutiere grave.…

- Acccidentul s-a produs, vineri noaptea, chiar in centrul orașului Craiova, cand un șofer de 21 de ani a intrat cu mașina intr-o autospeciala de pompieri, care se afla in misiune. Un pompier a fost transportat la spital, potrivit ȘtirilePROTV.Oamenii care au asistat la intreaga scena au sunat la 112.…

- Eveniment Alți doi șoferi din județ, prinși beți la volan iulie 6, 2021 11:52 Polițiștii din județ au intocmit alte doua dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe, pe numele a doi barbați, din Zimnicea și Suhaia, care au fost depistați la volanul mașinii, cu toate…

- O propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost depusa la Senat. In ea, sunt prevazute anumite completari ale articolelor din capitolul VI care reglementeaza infractiunile si pedepsele aplicate. Dupa punctul 23…

- Igor Grosu susține ca este la curent cu situația de la Singerei, unde primarul Arcadie Covaliov il intampina pe Renato Usatii și ii dorește succes, spunandu-i ca se „vor intalni in Parlamentul Republicii Moldova și vor face o alianța frumoasa”.

- Arcadie Covaliov a fost ales primar al orașului Sîngerei din partea PUN, dupa victoria Maiei Sandu în alegeri, a devenit „traseist” și a parasit acea formațiune trecând la PAS. Renato Usatîi a publicat un video în care Primarul PAS, Covaliov…