Agenția Internaționala a Energiei atrage atenția, intr-o analiza a pieței mineralelor critice la nivel global, ca cererea se va dubla in urmatorii ani, in condițiile in care oferta este limitata și, mai ales concentrata in doar trei țari. Cel mai mare producator este, de departe China, de care a ajuns sa depinda intregul Green Deal […] The post Green Deal ramane fara materii prime. Batalie crunta pentru rezervele anemice de litiu și grafit first appeared on Ziarul National .