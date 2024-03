Profituri record pentru traderii de materii prime Traderii au avut profituri record! Anul 2023 a fost al doilea cel mai bun an din istorie pentru firmele din intreaga lume care se ocupa cu tranzactiile cu materii prime, care la nivel de sector au inregistrat profituri de peste 100 de miliarde de dolari si au acumulat un munte de lichiditati pe care il pot cheltui pentru active sau intrarea pe noi piete, transmite Bloomberg . Chiar daca este vorba de rezultate mai mici fata de recordurile absolute atinse in 2022, profiturile inregistrate la nivelul intregului sector depasesc cu mult varfurile anterioare, precum cele din perioada 2008-2009, arata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

