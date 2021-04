Un prim caz de tulpină indiană a COVID-19 a fost depistat în Elveţia Un prim caz de tulpina indiana a COVID-19, responsabila pentru un focar epidemic in India, a fost depistat in Elvetia, au anuntat sambata autoritatile sanitare din aceasta tara, relateaza AFP . „Primul caz de tulpina indiana a COVID-19 a fost detectat in Elvetia”, a anuntat Oficiul federal elvetian pentru Sanatate Publica intr-un mesaj postat azi pe Twiter. Cazul a fost detectat la o persoana aflata in tranzit pe unul dintre aeroporturile tarii, a precizat sursa citata, fara a oferi detalii suplimentare. Aceasta informatie survine dupa anuntul facut joi de autoritatile belgiene cu privire la depistarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

