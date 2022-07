Stiri pe aceeasi tema

- In agricultura, nu se ține seama de vreme și de vremuri, de zile de odihna, ci de pretențiile pe care le au animalele și plantele, carora le lipsește din codul genetic calendarul odihnei, a spus duminica ministrul Agriculturii Petre Daea, dupa o vizita la

- Noul ministru al Agriculturii, Petre Daea (PSD)m a vizitat duminica un fermier din judetul Iasi, ministrul precizand ca in agricultura nu se tine seama de zilele libere, ci "de pretentiile animalelor si plantelor, carora le lipseste din codul genetic calendarul odihnei". Fii la curent cu cele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o atenționare meteo Cod galben de intensificari ale vantului care vizeaza 14 județe, valabila de la ora 10:00 pana la ora 21:00. In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei, in sud-estul Transilvaniei, precum și in Carpații…

- La data de 16 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Salaj au efectuat doua percheziții domiciliare, in județul Salaj, la locuința și magazinul unei persoane banuite de infracțiuni economice. Din cercetari a reieșit ca, in cursul anului 2022, o femeie, de 45 de ani,…

- In urma cu cateva zile, Pepe a devenit tata de baiat și este in culmea fericirii. Artistul nu a facut publice fotografii cu fiul sau și a explicat motivul pentru care nu vrea sa-l arate momentan. Yasmine Ody, iubita artistului, a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, care a primit nota 10 la naștere.…

- In cursul zilei de astazi, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu de averse pentru cinci județe. Este vorba despre Bacau, Suceava, Neamț, Iași și Botoșani, anunța agerpres. Cod portocaliu de averse și vijelii Vara a venit cu averse și vijelii in partea de nord…

- Concerte, tabara de creatie muzicala si workshop-uri, la Romanian Creative Week. Cea de-a doua editie a Musicalling, din cadrul Romanian Creative Week (RCW), eveniment care va avea loc in perioada 20 - 30 mai 2022, va aduce la Iasi zeci de artisti tineri, dar si consacrati. Anul acesta, Musicalling…

- Intr-unul dintre cele mai „grele" dosare de trafic de droguri din ultimii ani, procurorii DIICOT se afla in pragul infrangerii. Zeci de marturii si 10 volume de interceptari telefonice, procese verbale de constatare, autorizatii de supraveghere tehnica si rapoarte operative au conturat imaginea uneia…