Stiri pe aceeasi tema

- Brandsma, care a fost membru al unui ordin religios și președinte al Universitații Catolice din Nijmegen, a inceput sa predice impotriva ideologiei naziste inainte de izbucnirea celui de-al Doilea Razboi Mondial și a invaziei Olandei de catre Germania hitlerista in 1940.In timpul ocupației naziste preotul…

- Declin neasteptat al vanzarilor cu amanuntul in zona euro, in septembrie, partial din cauza Germaniei. Astfel, vanzarile cu amanuntul, care sunt un indicator al cererii de consum, au scazut in septembrie cu 0,3% comparativ cu luna precedenta, fiind insa mai mari cu 2,5% comparativ cu aceeasi perioada…

- Astfel, vanzarile cu amanuntul, care sunt un indicator al cererii de consum, au scazut in septembrie cu 0,3% comparativ cu luna precedenta, fiind insa mai mari cu 2,5% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Analistii intervievati de Reuters anticipau pentru zona euro o crestere lunara de 0,3%…

- Corpul unei femei, data disparuta in urma inundatiilor dramatice care au insangerat vestul Germaniei in iulie, a fost gasit in orasul olandez Rotterdam, la peste 300 de kilometri in aval, a anuntat vineri politia germana, citata de News.ro . Corpul a fost descoperit in urma cu mai multe saptamani, a…

- Declanșarea celui de-al Doilea Razboi Mondial a lasat inițial Iugoslavia intr-o poziție de neutralitate, insa situația țarii dupa victoria Germaniei din 1940 era deosebit de dificila, confruntandu-se și pe plan intern cu o criza la nivel economic. Germania și Italia faceau presiuni asupra țarii sa adere…

- ​Un fost gardian SS, acum în vârsta de 100 de ani, este judecat începând de joi de un tribunal german, fiind acuzat ca a contribuit la moartea a peste 3.500 de oameni într-un lagar de concentrare nazist în timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza BBC și…

- Germanii și olandezii iubesc fructele de padure culese din intreg județul nostru. In fiecare an zeci de tone de afine, mure sau maceșe sunt trimise la export catre cele doua țari. Oficialii Direcției Silvice Maramureș spun ca anul 2021 a fost un an bun din punct de vedere al cantitaților recoltate.…

- La data de 7 octombrie 2001 administratia Bush lansa Operation Enduring Freedom împotriva Al Qaeda si a talibanilor în Afganistan. Rezultatul a fost sfârsitul regimului taliban dar nu si eliminarea acestei grupari care si-a pastrat influenta în zonele rurale pastune.…