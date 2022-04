Stiri pe aceeasi tema

- Un preot a fost atacat cu un cutit intr-o biserica din Nisa, in sudul Frantei, a anuntat duminica pe Twitter ministrul de interne francez Gerald Darmanin, relateaza Agerpres, conform Reuters. Viata preotului nu este in pericol si atacatorul a fost arestat, a precizat ministrul. Atacul s-a produs in…

- Un preot și o calugarița au fost injunghiați in aceasta duminica, 24 aprilie, la Nisa. Faptele s-au petrecut in biserica Saint-Pierre-d'Arene, in jurul orei 10:00 dimineața, inainte de slujba. Atacul are loc in timpul alegerilor prezidențiale.Un individ a intrat in biserica și s-a indreptat imediat…

- Un barbat descris de autoritați ca fiind instabil mintal a atacat duminica cu un cuțit un preot intr-o biserica din Nisa, sudul Franței, au declarat oficialii. Preotul a fost injunghiat de mai multe ori, iar ranita a fost și o maica care a incercat sa intervina, relateaza Reuters. Ministrul de Interne…

- Alegerile prezidentiale franceze au inceput sambata, in arhipelagul Saint-Pierre-et-Miquelon, primul teritoriu francez de peste mari in care s-au introdus buletine de vot in turul doi, in care se infrunta presedintele in exercitiu Emmanuel Macron si Marine Le Pen, reprezentanta extremei drepte, iar…

- Pregatirile pentru dezbaterea televizata de miercuri dintre cei doi candidați la alegerile din Franța sunt aproape de final. Emmanuel Macron și Marine Le Pen, impreuna cu echipele de consilieri, pun la punct cea mai buna strategie care sa le aduca victoria.

- Fostul presedinte Donald Trump si sustinatorii sai au incalcat legea cu scopul de a inversa rezultatul alegerilor prezidentiale din 2020, a stabilit o comisie a Congresului Statelor Unite, transmite joi AFP.

- Fostul vicepreședinte american Mike Pence a declarat vineri ca nu avea dreptul sa inverseze rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020 în favoarea lui Donald Trump, care a greșit când a spus contrariul, potrivit AFP.În timpul unui discurs în Florida, Mike Pence a respins…

- Luni nu a existat niciun câstigator în primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Italia, dupa ce principalele partide aflate la guvernare au anuntat în prealabil ca parlamentarii sai vor depune buletine albe, informeaza DPA.Partidele de centru-stânga si de centru-dreapta…