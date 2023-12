Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru romanii care lucreaza in Italia. Unii salariați și pensionari pot beneficia de „quattordicesima” sau al 14-lea salariu. Totuși, fața de al 13-lea salariu, pe care il primesc toți angajații, al 14-lea este oferit doar celor care activeaza in sectorul privat.

- Din ingrijitoare in Italia, milionara in țara ei - este povestea unei femei din Republica Moldova, care a caștigat, zilele trecute, 4 milioane de lei moldovenești (echivalentul a 200.000 de euro) cu un loz razuibil. Femeia, care muncește de 15 ani in Italia, se intorsese acasa pentru a rezolva niște…

- Mircea Cosea a vorbit intr-o intervenție televizata despre propunerea ministrului de Finanțe, Marcel Bolos, prin care romanii care iși denunța angajatorii evazioniști sa primeasca o recompensa de 1% din amenda data de fisc patronului. „Mi de pare ceva oribil pur si simplu. Ideea asta a mai fost propusa…

- Carabinierii din Valmontone, regiunea Lazio, impreuna cu cei din Colleferro, au reținut un roman in varsta de 35 de ani, suspectat de savarșirea infracțiunii de tentativa de extorcare. Barbatul roman, intr-o stare evidenta de alterare psihofizica, a intrat in biserica „Santa Maria Maggiore” din Piazza…

- Pentru romanii care lucreaza in Italia: Pentru anumite joburi, PENSIE dupa 5 ani de CONTRIBUȚII. Categorii și condiții Pensie dupa 5 ani de contribuții pentru romanii care lucreaza in Italia. Cetațenii romani care lucreaza in Italia ar putea obține anumite tipuri de pensii dupa doar 5 ani de contribuții…

- Romanii trebuie sa cunoasca care este planta de apartament care te scapa de ploșnițe, mai ales ca este o adevarata invazie de astfel de insecte in toata Europa, iar Romania nu este nici ea scutita. Planta de apartament care te scapa de ploșnițe Ploșnițele au acaparat mai multe țari din Europa, iar invazia…

- Artiști romani din toate colțurile lumii ajung anul acesta prin Festivalul Internațional PROPATRIA in comunitați din diaspora din Italia, Germania, Israel, Franța, Republica Moldova, festivalul incheindu-se in Romania.

- Artiști romani din toate colțurile lumii ajung anul acesta prin Festivalul Internațional PROPATRIA in comunitați din diaspora din Italia, Germania, Israel, Franța, Republica Moldova, festivalul incheindu-se in Romania. Editia a 13-a a festivalului internațional PROPATRIA revine intre 01 si 30 Octombrie…